Nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, su Rai1 è andato in onda un programma con Roberta Valente, notaio in Sorrento. La trasmissione ha attirato l’attenzione di un pubblico vario, offrendo un approfondimento su temi legati al settore notarile. Questa scelta ha suscitato interesse tra gli spettatori, che hanno potuto seguire l’intervento della professionista nel corso della serata.

Nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 House of Trump – Attacco al Papa raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Foodish ottiene.000 spettatori con il %.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 19 Aprile 2026

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