Il 19 marzo, giorno della Festa del Papà, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo 15, che ha registrato il dato più alto di ascolti della serata. La trasmissione ha confermato la sua posizione come programma più visto, mentre il duetto tra De Martino e Scotti ha tenuto alta l’attenzione del pubblico senza pause. La serata si è conclusa con numeri significativi per la rete.

Giovedì 19 marzo, nel giorno della Festa del Papà, è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Don Matteo 15. La stagione è stata a dir poco trionfante, dato che ogni puntata si è piazzata sul podio degli ascolti tv. Don Massimo (Raoul Bova), il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Giulia ( leggi la nostra intervista a Federica Sabatini ), il capitano Martini (Eugenio Mastrandrea), la marescialla Provvedi ( leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri ) e Maria ( leggi la nostra intervista a Fiamma Parente ) non hanno avuto rivali degni di nota. Nemmeno Checco Zalone, che su Italia 1 è protagonista di Che bella giornata, è riuscito a “rubare” il podio dello share a Don Matteo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 19 marzo, Don Matteo 15 chiude al top. De Martino-Scotti senza tregua

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