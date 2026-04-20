Ascolti tv bene Roberta Valente cala ancora Racconto di una notte

Nella serata del 19 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato un aumento per Roberta Valente, mentre il programma Racconto di una notte ha registrato un ulteriore calo rispetto alle precedenti settimane. I dati forniti indicano che la trasmissione condotta da Valente ha ottenuto una quota di pubblico superiore rispetto alle altre trasmissioni in prima serata, mentre il programma di approfondimento ha perso spettatori rispetto all’ultima rilevazione.

I dati degli ascolti tv del 19 aprile assegnano la vittoria a Roberta Valente, mentre continua a calare Racconto di una notte. Bene Report su Rai 3 Gliascolti tvdel 19 aprile assegnano la vittoria aRoberta Valenteche cresce, mentre Racconto di una notte continua a calare. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, bene Roberta Valente, cala ancora Racconto di una notte Princess for a Day | COMEDY, ROMANCE | Full Movie in English Notizie correlate Ascolti TV | Domenica 12 Aprile 2026. Roberta Valente parte bene (21.6%), Racconto di una Notte si ferma al 13.3%Nella serata di ieri, domenica 12 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3. Ascolti tv, buona partenza per Roberta Valente, male Racconto di una notteI dati degli ascolti tv del 12 aprile assegnano la vittoria a Roberta Valente che registra una buona partenza a differenza di Racconto di una notte... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (12 aprile): Roberta Valente non delude all’esordio, ritorno super di Ranucci e boom Sinner; Roberta Valente – Notaio in Sorrento: la trama del terzo e del quarto episodio; Ascolti TV di domenica 12 aprile 2026: Roberta Valente - notaio in Sorrento e racconto di una notte i più visti; Ascolti TV | Domenica 12 Aprile 2026. Roberta Valente parte bene (21.6%), Racconto di una Notte si ferma al 13.3%. Ascolti tv, Roberta Valente supera Racconto di una Notte. Report meglio di Che tempo che faGli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento conquistare una media di 3.264.000 ... iltempo.it Ascolti tv 19 aprile: Roberta Valente Notaio in Sorrento (20.5%) batte Racconto di una notte (12.8%)Gli ascolti tv di domenica 19 aprile 2026. La rete più vista della serata è Rai1 con la serie Valeria Valente Notaio in Sorrento che ottiene il 20 ... fanpage.it Roberta Valente vince ancora negli ascolti tv e si conferma con 3,3 milioni di telespettatori e il 20,5% di share. Merito dei protagonisti Alessio Lapice e Maria Vera Ratti, una coppia di attori che funziona molto bene e di una trama leggera e coinvolgente. La - facebook.com facebook Secondo appuntamento su Rai 1 con la serie “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”. Le anticipazioni x.com