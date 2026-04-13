Ascolti tv buona partenza per Roberta Valente male Racconto di una notte

Nella giornata del 12 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato una differenza significativa tra i due programmi trasmessi. Roberta Valente ha ottenuto una buona partenza, superando le aspettative, mentre il programma intitolato Racconto di una notte ha registrato risultati inferiori alle previsioni. I dati ufficiali indicano che il pubblico ha preferito seguire la prima trasmissione, lasciando meno spettatori per la seconda.

I dati degli ascolti tv del 12 aprile assegnano la vittoria a Roberta Valente che registra una buona partenza a differenza di Racconto di una notte Gliascolti tvdel 12 aprile assegnano la vittoria aRoberta Valente – Notaio in Sorrentoche parte bene, mentreRacconto di una notteregistra una bassa partenza con il 13% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, buona partenza per Roberta Valente, male Racconto di una notte Ascolti tv domenica 12 aprile: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Zelig onAscolti tv domenica 12 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... ASCOLTI TV 12 APRILE 2026: ROBERTA VALENTE, RACCONTO DI UNA NOTTE, NEL DAYTIME SINNER-ALCARAZASCOLTI TV 12 APRILE 2026 • DOMENICA • Gli ascolti tv di domenica 12 aprile con il debutto di Roberta Valente: Notaio in Sorrento, di Racconto di Una...