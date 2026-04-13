Nella serata di domenica 12 aprile 2026, su Rai1, il programma con Roberta Valente, notaio in Sorrento, ha ottenuto una quota di ascolti del 21,6 per cento. Contestualmente, il racconto intitolato

Nella serata di ieri, domenica 12 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.483.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.791.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 659.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video 826.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (1.216.000 – 6.1%), Report segna 1.772.000 spettatori pari al 9.7% (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 698.000 spettatori (5.6%). Su La7 The War of Trump raggiunge 589.000 spettatori e il 3.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 12 Aprile 2026. Roberta Valente parte bene (21.6%), Racconto di una Notte si ferma al 13.3%

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