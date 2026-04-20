Ascolti tv 19 aprile 2026 | Roberta Valente – Notaio in Sorrento Racconto di una notte Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Domenica 19 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 sono andati in onda due programmi:

Ascolti tv di domenica 19 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Roberta Valente – Notaio in Sorrento ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 19 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha appassionato 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Roberta Valente – Notaio in Sorrento – Seconda puntata – Rai1Su Rai1 la seconda puntata della serie tv Roberta Valente - Notaio in Sorrento, con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice. La trama e il cast. bitculturali.it

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