Ascoli Piceno 34enne accoltellato a morte | fermato 54enne per omicidio volontario

Ad Ascoli Piceno, nella serata di ieri, un uomo di 34 anni è stato ferito con un coltello all’addome durante una lite. La vittima è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. Un uomo di 54 anni è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi che hanno portato all’accoltellamento.

(Adnkronos) – Tragedia ad Ascoli Piceno nella serata di ieri: un uomo di 34 anni, Niko Tacconi, è stato accoltellato all’addome al culmine di una lite ed è morto poco dopo all’ospedale Mazzoni. I carabinieri hanno fermato un 54enne con l’accusa di omicidio volontario. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta in un appartamento di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Lite in casa finisce in tragedia ad Ascoli Piceno: 35enne muore accoltellato, fermato 55enne Morte pusher a Rogoredo: fermato poliziotto per omicidio volontarioFermato per omicidio volontario Carmelo Cinturrino, il poliziotto coinvolto nella morte di Mansouri Abderrahim, avvenuta a Rogoredo il 26 gennaio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascoli, uomo muore dopo accoltellamento, fermato aggressore; Fermato un 54enne per il presunto omicidio del parrucchiere Niko Tacconi ad Ascoli Piceno; Ascoli, accoltellato a morte il 34enne Niko Tacconi; Accoltellato e ucciso durante una lite ad Ascoli, arrestato un 54enne: chi era la vittima di 34 anni. Violenta discussione degenera ad Ascoli Piceno: 34enne accoltellato, arrestato un 54enneLite in casa tra due uomini ad Ascoli Piceno: un accoltellamento si trasforma in tragedia, vittima muore in ospedale e un 54enne viene fermato dai carabinieri. notizie.it Ascoli, accoltellato a morte il 34enne Niko TacconiASCOLI PICENO. Un 34enne è morto nella serata di ieri ad Ascoli Piceno, dopo essere stato colpito con una coltellata all’addome al culmine di una lite in un appartamento. La vittima è Niko Tacconi, de ... lanuovariviera.it Ascoli Piceno capitale mondiale delle Best Sport Practices: trionfa l’Alpe Cimbra Ascoli Piceno si afferma sulla scena internazionale grazie al Congresso Mondiale delle Best Sports Practices by ACES, che ha riunito amministrazioni e istituzioni da tre contin - facebook.com facebook