Lite in casa finisce in tragedia ad Ascoli Piceno | 35enne muore accoltellato fermato 55enne

Nella serata di domenica, in un appartamento di via Pergolesi ad Ascoli Piceno, si è verificato un episodio violento che ha portato alla morte di un uomo di 35 anni. La lite tra i due coinvolti è culminata con un colpo di arma bianca. L'uomo colpito è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Un 55enne è stato fermato dalle forze dell'ordine e portato in caserma.

Il delitto nella serata di domenica in un appartamento di via Pergolesi. L'uomo colpito con un fendente è morto in ospedale. Fermato e interrogato il 55enne trovato sul posto, si indaga per accertare l'esatta dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: 35enne muore accoltellato. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 35 anni che è morto per le gravi ferite riportate. Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 35enne, è gravissimo. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 35 anni che è morto per le gravi ferite riportate. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Milano, lite tra rider in piazza Oberdan finisce a coltellate: 29enne arrestato per tentato omicidio. Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: 35enne muore accoltellato. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 35 anni che è morto per le gravi ferite riportate. msn.com Lite finisce in omicidio ad Ascoli Piceno: uomo ucciso a coltellateUna lite degenerata in un accoltellamento. È la dinamica a cui stanno lavorando i carabinieri di Ascoli Piceno, intervenuti attorno alle 19.30 in un condominio di via Pergolesi, vicino Porta ... rainews.it