Morte pusher a Rogoredo | fermato poliziotto per omicidio volontario

Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Mansouri Abderrahim a Rogoredo il 26 gennaio, motivato da una lite in strada. La polizia ha arrestato il poliziotto dopo che testimoni hanno fornito dettagli sulla scena. La vittima aveva 35 anni e si trovava nel quartiere per motivi di lavoro. Le indagini puntano a chiarire le modalità dell’intervento e i fattori che hanno portato all’esito fatale. La comunità locale si interroga sulle cause dell’incidente.

Fermato per omicidio volontario Carmelo Cinturrino, il poliziotto coinvolto nella morte di Mansouri Abderrahim, avvenuta a Rogoredo il 26 gennaio. Il 42enne assistente capo del Commissariato Mecenate è accusato di aver ucciso volontariamente il pusher 28enne di origini marocchine con una messinscena. Aveva invocato la legittima difesa, ma le indagini avrebbero svelato uno scenario ben diverso dalla sua versione. Cinturrino avrebbe messo di fianco al corpo della vittima una pistola giocattolo recuperata da un collega in uno zaino in commissariato. Le testimonianze, gli interrogatori, l’analisi delle telecamere e dei dispositivi telefonici, oltre agli accertamenti di natura tecnico scientifica, hanno consentito alla Squadra Mobile di ricostruire la dinamica dell’evento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sparatoria Rogoredo, i dubbi sulla versione del poliziotto - 1mattina News 29/01/2026

