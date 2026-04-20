Ad Ascoli si vive un momento di grande lutto dopo la notizia dell’omicidio di Niko Tacconi, un giovane barbiere. I social network sono pieni di messaggi di cordoglio e foto che ritraggono momenti trascorsi con lui, lasciando trasparire il dolore di amici e conoscenti. La comunità si stringe intorno alla famiglia e a chi lo conosceva, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sulla vicenda.

Ascoli, 20 aprile 2026 – Dolore e sconcerto ad Ascoli per l’ omicidio di Niko Tacconi. Pensieri e ricordi attraversano i social, foto del giovane barbiere si rincorrono raccontando momenti belli condivisi con gli amici. Niko alle feste, mentre taglia i capelli, allo stadio. Sono centinaia i messaggi dedicati al 34enne ascolano accoltellato a morte ieri sera. La tragedia è avvenuta a Porta Cappuccina intorno alle 19: Emanuele Bellini, 54enne del posto, è stato arrestato attorno alla mezzanotte. Il 34enne è stato ucciso da un fendente fatale all'addome. C’è rabbia tra chi conosceva il giovane barbiere parrucchiere, ma c’è anche tanta tristezza. I ricordi degli amici: “Persona splendida, sempre sorridente, piena di energia”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascoli piange Niko Tacconi, il dolore degli amici: “Adesso taglierai i capelli agli angeli, ci mancherai”

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Contenuti utili per approfondire

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Si chiamava Niko Tacconi e aveva 34 anni l'uomo morto nella serata di ieri - facebook.com facebook

Prima una violenta lite poi la coltellata fatale all'addome a casa di un 54enne, arrestato qualche ora dopo per il delitto. È accaduto ieri sera ad Ascoli Piceno. La vittima, Niko Tacconi, aveva 34 anni #ANSA x.com