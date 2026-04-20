L'Ascoli si prepara a disputare gli ultimi 90 minuti della stagione, con la possibilità di salire in Serie B ancora aperta. La squadra affronta questa fase decisiva con determinazione e concentrazione, consapevole che ogni azione può fare la differenza. I tifosi sono in attesa del risultato finale, sperando in una vittoria che possa portare i bianconeri più vicini alla promozione, in un testa a testa che tiene tutti col fiato sospeso.

Ascoli devi crederci fino alla fine. "Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio". La celebre affermazione di Jim Morrison, storico leader dei The Doors e uno dei più influenti frontman della storia del rock, ha segnato intere generazioni con una massima che invita a tenere duro e cercare un nuovo spazio generativo anche quando le circostanze sembrano avverse in modo irrimediabile. Gli ultimi 90’ dell’emozionante campionato del Picchio, che si svilupperanno a Campobasso, saranno sicuramente sconsigliati ai deboli di cuore. In casa dei rossoblù passerà l’ultimo treno per la promozione diretta in serie B e, oltre al necessario successo, servirà anche un aiuto degli astri sugli altri campi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, ancora 90 minuti per sognare. Testa a testa batticuore per salire in B

Notizie correlate

Arezzo, vittoria 2-0 contro il Livorno. Ripresi l’Ascoli e la vetta. Continua il testa a testaArezzo, 12 aprile 2026 – Nel momento più delicato, l’Arezzo tira fuori una prestazione maiuscola, domina il Livorno dall'inizio alla fine in un...

L’Ascoli e la corsa promozione. Lo stop e poi testa all’ArezzoLa vera sofferenza sarà restare fermi a guardare inermi ciò che accadrà sugli altri campi nel corso del prossimo fine settimana.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: L'Ascoli batte il Guidonia (1-0) e prova a crederci ancora; Grande Arezzo a Pineto: gol gioiello di Ionita e Arena, accorcia El Haddad, Pattarello scaccia i cattivi pensieri. L'Ascoli non molla, tutto negli ultimi 90 minuti; Ascoli, 10 vittorie e lode: l’amuleto Milanese entra dalla panchina e regala i tre punti. Arezzo, poker a Pineto, la Serie B si decide...; Ascoli, una vittoria che vale un sogno: 1-0 al Guidonia e corsa promozione apertissima fino all'ultima giornata.

Ascoli, ancora 90 minuti per sognare. Testa a testa batticuore per salire in BIl Picchio deve vincere a Campobasso e sperare in un passo falso dell’Arezzo contro una Torres a caccia di punti salvezza ... msn.com

Ascoli Calcio, 90 minuti per tentare il sorpasso sull'Arezzo all'ultima curva. La Torres non è al riparo dai guaiL' Ascoli ha ancora la possibilità di accedere direttamente in Serie B ma non sarà padrone del proprio destino nell'ultima giornata del girone B del campionato di Serie C 2025/2026 che vedrà tutte le ... picenotime.it

Se negli altri due gironi Vicenza e Benevento hanno vinto con grande anticipo, il terzo pass per la Serie B si deciderà all'ultima giornata! Nel girone B Arezzo e Ascoli, a 90' dal termine, sono a pari punti! Ma l'Arezzo è in vantaggio per gli scontri diretti e quindi x.com