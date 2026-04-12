L’Arezzo ha battuto il Livorno per 2-0 in una partita giocata davanti a un pubblico numeroso nel proprio stadio. La vittoria permette ai toscani di riprendersi la vetta della classifica, evitando di perdere terreno rispetto all’Ascoli, che aveva vinto nel turno precedente. La sfida si è svolta in un clima teso, con i padroni di casa che hanno dominato dall'inizio alla fine.

Arezzo, 12 aprile 2026 – Nel momento più delicato, l’Arezzo tira fuori una prestazione maiuscola, domina il Livorno dall'inizio alla fine in un Comunale gremito e si riprende il primato dopo la vittoria dell’Ascoli di sabato. È arrivata la risposta che tutti si aspettavano: sul piano del gioco, dell’intensità, della cattiveria agonistica e, soprattutto, del risultato. Che poteva essere molto più largo del 2-0 maturato per i gol di Ionita in avvio e di Varela in chiusura, in un derby che non ha avuto storia. In campo per la prima volta dall’inizio ecco Arena al posto dello squalificato Pattarello. Dentro anche Iaccarino, Mawuli, Coppolaro e De Col.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, vittoria 2-0 contro il Livorno. Ripresi l’Ascoli e la vetta. Continua il testa a testa

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