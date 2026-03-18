L’Ascoli e la corsa promozione Lo stop e poi testa all’Arezzo

L’Ascoli si prepara ad affrontare la prossima sfida dopo un periodo difficile e si concentra sulla partita contro l’Arezzo. La squadra ha recentemente subito una battuta d’arresto e ora cerca di reagire, ma il rischio di rimanere a guardare gli altri risultati nel weekend resta una preoccupazione. La corsa alla promozione si fa sempre più avvincente e piena di incognite.

La vera sofferenza sarà restare fermi a guardare inermi ciò che accadrà sugli altri campi nel corso del prossimo fine settimana. L’ Ascoli di Tomei si prepara a lanciare l’assalto all’ Arezzo, ma prima dello scontro diretto (lunedì 30 marzo al Comunale ore 20.30) che potrebbe valere tantissimo in termini di promozione diretta, i bianconeri saranno costretti a rispettare il turno di riposo causato dall’esclusione dal campionato del Rimini. Il Picchio potrà rifiatare per poi lanciarsi in un caldissimo finale di stagione che metterà sul piatto la possibilità di accarezzare un sogno che fino ad un mese fa non aveva modo di poter prendere forma. Contestualmente la formazione dell’ex Bucchi venerdì alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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