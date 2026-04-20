Artigianato e imprese Il settore registra un calo Il bilancio? In chiaroscuro

Il settore dell’artigianato e delle imprese nella zona dell’Empolese Valdelsa ha registrato un calo rispetto agli anni precedenti. Nonostante ciò, il territorio mantiene una presenza significativa nel panorama del Made in Italy, come dimostra la celebrazione nazionale avvenuta mercoledì scorso. La situazione si presenta con luci e ombre, indicando un andamento complessivo che presenta segnali di rallentamento ma anche di continuità nelle attività artigiane.

Empoli, 20 aprile 2026 – Come anticipato mercoledì scorso, giorno in cui si celebrava il Made in Italy a livello nazionale, il territorio dell’Empolese Valdelsa si conferma uno dei principali poli artigiani dell’area metropolitana fiorentina. Le imprese artigiane attive operano per il 36% nelle costruzioni, per il 30% nel manifatturiero e per il 24% nei servizi. Nel 2025 sono diminuite rispetto all’anno precedente del 3,4%, per una diminuzione tuttavia più contenuta rispetto a quella registrata nello stesso periodo di tempo a livello medio metropolitano (-4,1%). Elaborando i dati della Camera di Commercio e Artigianato di Firenze in relazione all’anno 2025 si scopre infatti che le imprese attive sono 4.🔗 Leggi su Lanazione.it

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