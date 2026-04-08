Nel 2025, a Reggio Emilia, il settore dell’artigianato ha registrato una perdita di 483 imprese, secondo i dati della Camera di Commercio dell’Emilia. La diminuzione rappresenta il 2,8% rispetto all’anno precedente, portando il numero totale di imprese artigiane a circa 16.000. Nonostante questa contrazione, si segnala una stabilità nell’export verso i mercati stranieri.

A Reggio Emilia l’artigianato registra una flessione di 483 unità nel corso del 2025. I dati della Camera di Commercio dell’Emilia indicano un calo del 2,8% che riduce a 16.563 il numero di imprese attive sul territorio. L’andamento locale risulta più marcato rispetto alla media regionale, dove la diminuzione si è attestata al 2,3%. Il divario diventa ancora più evidente se confrontato con il dato nazionale, che ha una contrazione dell’1,4%, valore esattamente dimezzato rispetto a quello registrato tra i reggiani. Il peso dei settori e la struttura delle imprese. L’edilizia domina il artigiano locale, rappresentando da sola il 48% di tutte le attività censite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artigianato a Reggio Emilia: calo imprese, salva l’export straniero

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Temi più discussi: Reggio, nel 2025 calo sensibile delle imprese artigiane; Reggio Emilia: in calo di 483 unità le imprese artigiane; Prima edizione di Rive Rare a Reggio Emilia; Stop ai finti artigiani: svolta storica voluta dall’associazione.

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