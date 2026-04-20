In queste ore sta circolando un video molto condiviso riguardante la missione Artemis II. Il comandante ha diffuso un’immagine che mostra la Terra scomparire dietro il lato nascosto della Luna durante una fase della missione. Il filmato ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di spazio e tecnologia. La scena cattura un momento particolare del viaggio spaziale e viene diffusa sui social media.

È tornata virale in queste ore la missione Artemis II. Il comandate Reid Wiseman ha publicato un video che ritrae la Terra sparire nel lato nascosto della Luna. Un filmato fatto dal suo telefono che ha voluto condividere con tutti, regalando un’occasione che capita una volta nella vita Sono trascorsi diversi giorni dalla fine della missione Artemis II, ma equipaggio e opinione pubblica non smettono di meravigliarsi davanti alle immagini spettacolari raccolte dagli astronauti. E, oltre alle immagini ufficiali divulgate dalla Nasa,sul web sta spopolando un video fatto dal comandante Reid Wiseman tramite il suo telefono.Un modo, per il comandate, di farci provare la sensazione di una visione tanto magnifica.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Artemis II, il video virale del ‘tramonto della Terra’

Christina Koch, da Artemis II, reencontra cadela após viagem à Lua

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Panoramica sull’argomento

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Grazie agli astronauti di Artemis II abbiamo visto qualcosa di mai conosciuto prima, la faccia buia della luna. Una missione che ci ricorda cosa significa l’essere umani, e quel che possiamo fare, insieme. (Paolo Veronesi) - facebook.com facebook

Conclusa con successo la missione #Artemis II. Il Modulo di Servizio Europeo dell’ESA ha alimentato questa missione storica, che ha portato quattro tra astronaute e astronauti intorno alla Luna e ritorno per la prima volta dall’Apollo 17 nel 1972. @esa x.com