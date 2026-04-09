La NASA ha diffuso nuove immagini che mostrano la Terra che tramonta dietro l’orizzonte lunare, più di 57 anni dopo la celebre foto dell’alba terrestre scattata dall’equipaggio dell’Apollo 8. Le foto sono state scattate durante una missione spaziale, offrendo una vista inedita del nostro pianeta mentre si prepara a scomparire dietro la superficie lunare. La pubblicazione si aggiunge a un patrimonio di immagini storiche legate alle missioni spaziali.

La NASA ha pubblicato immagini storiche della Terra che tramonta sotto l’orizzonte lunare, più di 57 anni dopo che un’iconica immagine dell'”alba terrestre” fu catturata da un astronauta dell’Apollo 8. I membri dell’equipaggio di Artemis II catturarono l’immagine durante il sorvolo lunare da record della missione, mentre l’astronauta statunitense Bill Anders scattò la leggendaria “alba terrestre” durante la prima missione spaziale con equipaggio umano intorno alla Luna, nel dicembre 1968. L’equipaggio descrisse con dovizia di particolari le caratteristiche della superficie lunare e in seguito assistette a un’eclissi solare, quando la Luna passò davanti al Sole (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Artemis II, il tramonto della Terra dietro l’orizzonte lunare

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Artemis II, il tramonto della Terra dietro l'orizzonte lunare

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