Firenze capitale del futuro con il Bright festival

A Firenze si svolge il Bright Festival, un evento dedicato alle innovazioni e alle prospettive future. La città si trasforma in un centro di incontri e conferenze, attirando professionisti e appassionati interessati alle nuove tecnologie, alla sostenibilità e alle sfide globali. Durante il festival vengono presentati progetti e idee che riflettono il desiderio di guardare avanti e immaginare un domani diverso.

Si parla tanto di futuro. Quello che fa paura, quello delle crisi internazionali, delle guerre, del mondo che sembra cadere in un abisso senza fine. Ma anche quello delle tecnologie, dell’intelligenza artificiale, degli strumenti – fino a poco tempo fa inimmaginabili – in aiuto della creatività, dell’immaginazione, dell’arte. Firenze, in fondo, è da sempre stata un punto di riferimento del progresso che si fa artistico e tecnologico. Oggi, torna al centro della riflessione sulle nuove frontiere della tecnologia e diventa, dal 17 al 19 aprile, capitale del futuro con il Bright Festival. Un evento globale su arte, tecnologia, innovazione. Si svolgerà fra la Stazione Leopolda di Firenze, The Social Hub e l’Innovation Center di Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze capitale del futuro con il Bright festival Articoli correlati Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright FestivalFirenze, 13 marzo 2026 – Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright Festival. Una raccolta di contenuti su Firenze capitale Temi più discussi: Firenze capitale del futuro con il Bright festival; Il futuro di Panariello: Vi racconto il 2045 tra Merigo e le sottilette; Da Michelangelo verso il futuro: Carrara è la capitale toscana per l'arte contemporanea 2026; Didacta Italia 2026: domani (venerdì) ultimo giorno per visitare alla Fortezza da Basso la più importante fiera sulla scuola del futuro. Firenze capitale mondiale del dialogo tra cultureFirenze, 26 novembre 2025 - Da oggi Firenze si apre al mondo come nuova capitale globale del dialogo tra culture, trasformando il suo patrimonio in un motore di pace e cooperazione internazionale. In ... lanazione.it Nascono i cinque comitati territoriali di Futuro Nazionale nei quartieri di FirenzeProsegue il radicamento territoriale di Futuro Nazionale nel capoluogo toscano. Il Segretario Provinciale per la fase costituente Andrea Cuscito e il ... gonews.it FIRENZE CAPITALE DEL CIOCCOLATO: INAUGURATA CIOKOFLO' CON IL DANTE DA 300 KG x.com Firenze, capitale mondiale dell'arte e dell'ingegno, pza Unità d'Italia, direzione Pazanj-Stazione. Ma chi è il genio/paperoga del traffico (assessorato, precipua direzione comunale, corpo di polizia politica municipale, ufficio del superconsulente, dirigenti france - facebook.com facebook