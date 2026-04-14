A Firenze arriverà dal 17 aprile il Bright Festival

A Firenze, dal 17 aprile, si terrà la nuova edizione del Bright Festival, dedicato all’arte digitale e alle tecnologie emergenti. Durante i tre giorni, saranno presenti installazioni immersive e opere realizzate con intelligenza artificiale generativa. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, attirando professionisti e appassionati di innovazione creativa. L’evento si inserisce nel calendario culturale e tecnologico della città.

Firenze, 14 aprile 2026 - AI generativa, arte immersiva e installazioni digitali: Firenze culla dell’innovazione creativa per tre giorni con l’edizione 2026 del Bright Festival. La manifestazione è in programma dal 17 al 19 aprile, ospitata tra la Stazione Leopolda, il The Social Hub e l’ Innovation Center di Fondazione Cr Firenze. Così la città si apre, ancora una volta, alle più avanzate forme di espressione digitale, grazie a 5 aree tematiche diffuse: Art, Music, Edu, Pro e Tech. Il cuore della manifestazione Il centro nevralgico del festival sarà la Stazione Leopolda, che per l'occasione ospiterà installazioni immersive e opere d'arte digitale realizzate da artisti nazionali e internazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze arriverà dal 17 aprile il Bright Festival Leggi anche: Firenze capitale del futuro con il Bright festival Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright FestivalFirenze, 13 marzo 2026 – Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright Festival.