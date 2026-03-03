L' Arsenal punta Esposito ma l' Inter alza il muro | Pio è il futuro nessuna chance di trattativa

L'Arsenal ha manifestato interesse per il giovane attaccante dell'Inter, Pio Esposito, chiedendo al direttore sportivo dei Gunners di avviare trattative con la società nerazzurra. Tuttavia, l'Inter ha deciso di chiudere ogni possibilità di cessione e ha confermato che Esposito rappresenta il futuro del club, senza lasciare spazio a negoziati. La situazione rimane stabile e senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Certe intuizioni assomigliano a lampi. Meglio, sono colpi di fulmine che squarciano la razionalità. Questo innamoramento scatta il 20 gennaio, quando Cristian Chivu chiede al discepolo più vicino e fedele di alzarsi dalla panchina per provare a destabilizzare la squadra più forte del momento, cioè l’Arsenal. Pio Esposito esegue il compito con la consueta verve. Riempie l’area di rigore, sfida a duello i difensori avversari, gira palloni verso la porta. E così affascina e insieme spaventa Arteta, allenatore molto sensibile al talento dei giovani, che immediatamente chiede a Gabriel Magalhaes di entrare per contrastare l’ultimo arrivato. L’Inter non riesce a pareggiare, anzi incassa l’1-3 da Gyokeres che preclude ogni velleità di rimonta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

