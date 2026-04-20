Amanda Lear ha raccontato di un episodio spiacevole in cui, entrando in una stanza, ha trovato una persona in pigiama e una donna in lingerie sul letto, cosa che l’ha spinta a lasciar perdere l’intera situazione. La scena ha lasciato un segno nella sua memoria. Nel frattempo, è stata annunciata la presenza dell’artista nel cast del film “La Sobrietà”, diretto da Carlo Fenizi, disponibile dal 27 aprile in anteprima su Prime Video.

C’è anche Amanda Lear, nel ruolo di una serissima suora, nella pellicola “La Sobrietà” di Carlo Fenizi, disponibile dal 27 aprile, in anteprima assoluta su Prime Video. Nel cast anche Michele Venitucci, Eva Basteiro-Bertolí, Antonia San Juan (già vista nei panni di Agrado in “Tutto su mia madre” di Almodovar ) e Carmen Russo. “È interessante proprio perché sono una suora, – ha detto Lear a La Repubblica – e per una volta la gente non mi vede con le ciglia finte, i capelli biondi eccetera. Una suora anche poco simpatica. Ho accettato perché penso che sia importante lavorare con giovani registi, e non aspettare sempre Hollywood. Nel film ci sono anche bravi attori”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Arrivo e lui mi apre in pigiama. La suite buia, sul letto una bionda in lingerie. Mi prende il panico e fuggo. Questo episodio mi turba ancora”: lo rivela Amanda Lear

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Amanda Lear with Nadia Farès .... RIP - facebook.com facebook