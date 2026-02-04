Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello 2024-2025, si lascia andare a una confessione sincera. Racconta di aver deciso di rimuovere chirurgicamente il doppio mento, dopo aver subito commenti poco gentili che l’hanno fatta sentire a disagio. La sua scelta ha sorpreso molti, ma lei spiega di aver preferito agire piuttosto che tollerare ancora certe parole.

Chiara Cainelli è stata una delle concorrenti dell’edizione 2024-2025 del “Grande Fratello”. Si è classificata al terzo posto, mentre a vincere è stata Jessica Morlacchi. Sul settimanale Chi, l’ex gieffina ha spiegato di essersi sottoposta ad una operazione chirurgica per rimuovere il doppio mento, un complesso che l’ha accompagnata per gran parte della sua vita. “Molto spesso dopo quel programma televisivo mi hanno paragonato a un maiale, mi hanno chiamata Peppa Pig – ha affermato per questo doppio mento e inevitabilmente mi hanno portato proprio farci caso e quasi a odiarlo. E quindi hanno riportato proprio la mia attenzione su quel punto lì e mi sono sentita molto spesso a disagio, molto spesso giudicata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi chiamano ‘Peppa Pig’, mi sono sentita a disagio. Per questo ho deciso di rimuovere chirurgicamente il doppio mento”: lo rivela l’ex gieffina Chiara Cainelli

Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, si è aperta a Caterina Balivo su Rai 1.

Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha parlato di come ha affrontato il body shaming.

