Crans-Montana Tajani riceve l’ambasciatore italiano in Svizzera

Il 26 gennaio, presso la Farnesina, Antonio Tajani ha incontrato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma su indicazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La consultazione ha riguardato la situazione di Crans-Montana, in un contesto di relazioni bilaterali e questioni di interesse diplomatico tra Italia e Svizzera.

Antonio Tajani ha ricevuto nella giornata del 26 gennaio alla Farnesina l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma su indicazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per consultazioni legate al caso di Crans-Montana. Lo ha comunicato la Farnesina in una nota: «Il ministro riceverà l'ambasciatore nel pomeriggio per concordare le azioni da intraprendere a seguito della decisione della magistratura cantonale di disporre la scarcerazione del proprietario del locale di Crans-Montana in cui si è sviluppato l'incendio del 1° gennaio», si legge nel comunicato.

