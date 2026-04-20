Arriva ‘Steakhouse d’Italia 2026’ l’unica guida per gli amanti della carne

Oggi viene pubblicata 'Steakhouse d’Italia 2026', una guida esclusivamente dedicata alle steakhouse e alla cucina a fuoco vivo in Italia. Si tratta di un testo che raccoglie indirizzi e informazioni su ristoranti specializzati in carne alla griglia e tecniche di cottura diretta. La pubblicazione si rivolge a chi desidera scoprire locali e caratteristiche di questa tipologia di cucina nel paese.

(Adnkronos) – Esce oggi 'Steakhouse d’Italia 2026', l’unica guida italiana interamente dedicata alle steakhouse e alla cucina a fuoco vivo. Oltre 400 pagine firmate 'Braciami Ancora', punto di riferimento nazionale per gli appassionati di carne e cottura a fuoco vivo. Arrivata alla terza edizione, la guida racconta un comparto sempre più centrale nella ristorazione italiana..🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Commercio, occasione unica per gli amanti dello shopping: torna il 'Saldo dei saldi' LiSA arriva in Italia: unica data a Milano il 15 settembre 2026LiSA, icona del J-Pop e voce degli anime, debutta in Italia il 15 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano.