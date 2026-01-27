LiSA arriva in Italia | unica data a Milano il 15 settembre 2026

LiSA, celebre artista di J-Pop e voce degli anime, terrà la sua unica data italiana il 15 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Un evento imperdibile per gli appassionati italiani, che potranno ascoltare dal vivo questa artista internazionale. La tournée rappresenta un’occasione unica per incontrare i fan e vivere un’esperienza musicale coinvolgente e autentica.

LiSA, icona del J?Pop e voce degli anime, debutta in Italia il 15 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Biglietti in presale dal 29 gennaio. MILANO – LiSA, una delle voci più amate e riconoscibili del J?Pop contemporaneo, arriva per la prima volta in Italia. La “rock heroine” degli anime farà tappa all’Unipol Forum di Milano il 15 settembre 2026, unica data italiana del tour europeo LiVE is Smile Always?15?, organizzato da All Things Live Italy. I biglietti saranno disponibili in presale dal 29 gennaio tramite i canali del Comicon, mentre la vendita generale aprirà il 30 gennaio alle ore 10 su Ticketone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

