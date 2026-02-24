Commercio occasione unica per gli amanti dello shopping | torna il ' Saldo dei saldi'

Il grande evento delle vendite di fine stagione, noto come ‘Il Saldo dei Saldi’, torna con 14 edizioni alle spalle. La causa è la volontà dei negozi di liberare spazio per le nuove collezioni, offrendo sconti fino al 50%. Le vendite attirano molti clienti pronti a cercare offerte su vestiti, elettronica e articoli per la casa. Questa occasione rappresenta un momento clou per gli amanti dello shopping e delle occasioni. Molti negozi hanno già preparato le promozioni.

E 14. Tante sono, infatti, le edizioni delle vendite di fine stagione, chiamate ‘Il Saldo dei Saldi’. Un’iniziativa che si ripete anche quest’anno, venerdì 27 e sabato 28 febbraio, in centro storico a Ferrara. La città è pronta, quindi, a colorarsi con le vetrine agghindate di occasioni per segnalare questo periodo dedicato alla qualità e alla convenienza. Nello specifico, saranno una cinquantina le attività di vicinato - di ogni settore merceologico - aderenti e segnalate dalla locandina. Coinvolte saranno via Bersaglieri del Po, via Borgo dei Leoni, via Cairoli, via Canonica, via della Cittadella, Galleria Matteotti, via Garibaldi, corso Giovecca, corso Martiri della Libertà, via Mazzini, via Palestro, via del Podestà, piazza della Repubblica, corso Porta Reno, via San Romano, via Spadari e via Voltapaletto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Alla Villa D'Oro di arriva "My wardrobe", l'evento per gli amanti del vintage e dello shopping sostenibile

Si avvicina l’inizio dei saldi 2026 a Roma: orari dei negozi nelle vie dello shopping e dei centri commercialiI saldi invernali 2026 a Roma inizieranno sabato 3 gennaio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Olimpiadi e Marostica; Bari, in Fiera del Levante un evento dedicato al turismo: Occasione unica per territori e imprese; Altrove - Comune di Modena; Confindustria: Il futuro si gioca sulle infrastrutture, visione comune per una città che cambia.

Confcommercio Pescara, dragaggio porto è occasione unicaIl dragaggio dell'avamporto di Pescara e il ripascimento delle coste rappresentano un'occasione unica per avviare il ripristino dei collegamenti turistici con la Croazia, interrotti nel 2017, e per ... ansa.it

G7 sul Commercio a Reggio Calabria: occasione straordinaria per rilanciare i trafficiIl G7 sul Commercio si svolge a Villa San Giovanni in Calabria: ancora una volta scopriamo quanto la tessera Mezzogiorno sia un riferimento chiave per la crescita e lo sviluppo del mosaico mondiale. ilmattino.it

Commercio, occasione unica per gli amanti dello shopping: torna il 'Saldo dei saldi' x.com

INCONTRO CON I COMMERCIANTI Un’occasione per collaborare insieme con la finalità di valorizzare le attività del territorio e rafforzare il dialogo tra operatori economici e istituzioni. Un invito rivolto a tutti i commercianti locali, a Confcommercio e alla - facebook.com facebook