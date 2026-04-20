Arriva la troupe di Mel Gibson | interdetta la fascia costiera di Torre Guaceto
Da oggi (lunedì 20 aprile) e fino al 5 maggio sarà interdetta la fascia costiera che va dalla torre aragonese della riserva di Torre Guaceto a Punta Penna Grossa, per consentire le riprese del film "The Resurrection of the Christ (Troct)", prodotto dalla società Tea Time Film Srl, sequel del film.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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