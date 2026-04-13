Propaganda neonazista e materiali per costruire armi con stampanti 3D e molotov | arrestato un minorenne abruzzese

Un minorenne abruzzese è stato arrestato con l’accusa di propaganda neonazista. Durante le indagini sono stati sequestrati materiali che includono manuali per la creazione di armi con stampanti 3D, istruzioni per costruire pistole e un video dettagliato sulla realizzazione di una bomba molotov. Le forze dell’ordine hanno sequestrato anche altro materiale riconducibile alle attività contestate.

Non solo avrebbe fatto propaganda neonazista, ma tra il materiale sequestratogli ci sarebbero manuali utili a costruire armi da fuoco con stampanti 3D, istruzioni per realizzare pistole e un video con tutte le fasi per assemblare una bomba molotov. Per queste ragioni un minore di Sant'Egidio alla.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Propaganda suprematista e istigazione a delinquere per motivi di odio raziale e religioso, arrestato un diciassettenne in Abruzzo. Il giovane era in possesso anche di manuali per costruire armi con stampanti 3DQuesta mattina la Digos di Teramo, in Abruzzo, insieme a quella de L’Aquila, ha eseguito un’ordinanza di arresto nei confronti di un diciassettenne...

Indottrinamento estremista e armi con stampanti 3D, minorenne arrestato a TeramoAGI - Propagandava sui social idee fondate sul suprematismo e sull'accelerazionismo e deteneva manuali di istruzione per realizzare armi con...