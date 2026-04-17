Gli armatori siciliani nel settore pesca marittima professionale hanno annunciato lo stato di agitazione del comparto, a causa dell’aumento incontrollato dei costi del carburante. La Federazione armatori siciliani (Fas) ha comunicato che sono previste proteste di forte impatto e visibilità, anche in prossimità dello Stretto di Messina. La situazione ha portato alla decisione di azioni di protesta per esprimere il malcontento delle imprese del settore.

La Federazione armatori siciliani (Fas) conferma lo stato di agitazione del comparto della pesca marittima professionale e annuncia proteste «visibili e al alto impatto», anche nello Stretto di Messina. Lo rende noto il presidente Fabio Micalizzi spiegando che «per la pesca i costi restano insostenibili e il prezzo del carburante continua a mettere in ginocchio le imprese». La Federazione evidenzia come «il comparto, composto prevalentemente da piccole e medie imprese della pesca artigianale, sia esposto in modo diretto alle oscillazioni del costo del carburante, aggravate dalle tensioni internazionali e dalle recenti criticità legate allo scenario».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Armatori siciliani: "Carburante fuori controllo, pronti a forti proteste"

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