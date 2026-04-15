Lunedì 20 aprile alle 18, l’auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà un incontro tra rappresentanti delle principali religioni monoteiste. L’obiettivo è discutere insieme sulla pace, in un momento in cui i conflitti a livello globale sono al centro dell’attenzione. L’evento si svolgerà in un clima di confronto tra diverse fedi, con l’intento di promuovere un messaggio comune contro le guerre.

Lunedì 20 aprile, alle ore 18, l’auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà un confronto tra le principali confessioni monoteiste per riflettere sul tema della pace in un periodo segnato dai conflitti mondiali. L’incontro, intitolato Fedi diverse, un solo messaggio – Ricercare la pace in tempi di guerra, vede come protagonisti l’abate di San Miniato al Monte Bernardo Francesco Gianni, l’imam di Firenze Izzeddin Elzir e il presidente della Comunità Ebraica di Firenze Enrico Fink. Il dibattito, che sarà condotto da Pierluigi Ermini, si inserisce nel percorso di sensibilizzazione avviato lo scorso febbraio dal Coordinamento Valdarno per la Pace.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dialogo tra fedi a Terranuova: un fronte comune contro la guerra

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