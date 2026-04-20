Sabato notte in piazza Guido Monaco ad Arezzo si è verificata una rissa tra cinque giovani e quattro coetanei. Nessuno dei coinvolti ha usato coltelli o armi da taglio, ma l’evento ha lasciato i residenti delusi, critici verso la scena che si è svolta nel cuore della movida locale. La situazione ha attirato l’attenzione di chi frequenta la zona, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle regole.

AREZZO – Delusione nel cuore della movida aretina dopo la rissa di sabato notte in Piazza Guido Monaco, dove cinque giovani sono stati aggrediti da quattro coetanei senza però riuscire a offrire uno spettacolo all’altezza delle aspettative. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe svolto secondo uno schema ormai obsoleto: parole, spintoni e infine pugni. Nessun coltello, nessun video virale degno di nota, solo due accessi al pronto soccorso dell’Ospedale San Donato per lievi escoriazioni. “Onestamente mi aspettavo di più”, ha dichiarato un residente affacciato alla finestra. “Ho sentito urlare, mi sono preparato i popcorn, ma dopo tre minuti era già finita.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, rissa in centro: 5 coinvolti, ma senza coltelli. Residenti delusi: “Così non è movida”

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