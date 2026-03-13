Caso movida in centro | arriva il dissequestro degli altri tre locali coinvolti

A Brindisi, nel centro storico, tre locali coinvolti nel caso della movida sono stati ufficialmente dissequestrati. La notizia arriva poco dopo l'annuncio del dissequestro di altri locali, che avevano subito provvedimenti simili. La situazione riguarda la gestione di alcuni esercizi pubblici nel cuore della città, incentrati sulle attività di intrattenimento notturno.

I legali hanno avanzato istanza al pm, che l'ha accolta. Ieri si era espresso il Riesame per due esercizi. I sigilli risalgono a febbraio, per l'ipotesi di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone". Sempre urgente una decisione politica sulla vicenda, che coniughi vari diritti BRINDISI - E anche gli altri tre locali sono stati dissequestrati. Si parla di “movida” e centro storico di Brindisi. Il 10 febbraio scorso era stato eseguito il sequestro preventivo di cinque esercizi commerciali. Sigilli e serrande abbassate, perché viene contestata principalmente la violazione dell'articolo 659 del codice penale, “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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