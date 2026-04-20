Arezzo si appresta a vivere una settimana decisiva nella corsa verso la Serie B. A distanza di quasi venti anni dall’ultima promozione, la squadra si prepara a disputare le ultime partite che potrebbero determinare il suo destino. La tensione tra tifosi e addetti ai lavori cresce giorno dopo giorno, con l’obiettivo di conquistare una posizione utile per la promozione. La sfida finale si avvicina e il clima tra speranza e scetticismo si fa più intenso.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Sono passati diciannove anni dalla primavera del 2007 in cui l’ Arezzo ha salutato la serie B, grazie alla sconfitta interna della Juve con lo Spezia e una vittoria inutile a Treviso che ha lasciato in dote una nostalgia cronica e il sapore amaro del grande calcio che da lì in poi non si è visto più. Si sono succedute due rifondazioni, nel 2010 e 2018, e il Cavallino è passato, non sempre indenne, anche per campi di periferia, da Scandicci a Pierantonio, da Civita Castellana a Monteriggioni. Ora, però, il traguardo è lì, a 90 minuti di distanza. Domenica arriva la Torres, e non è solo una partita: è il Giudizio Universale Amaranto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, la settimana più lunga. Il match point per la B tra ansia e scaramanzia

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