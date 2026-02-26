Invalidità civile nuove regole in arrivo per la Provincia di Sondrio

A partire dal 1° marzo 2026, la provincia di Sondrio sarà coinvolta nella sperimentazione di una nuova normativa sull'invalidità civile, che sarà estesa ad altre quaranta province italiane. Si tratta di un'ulteriore fase di attuazione di una riforma volta a uniformare le procedure legate alla disabilità su tutto il territorio nazionale. La modifica riguarda le modalità di gestione e valutazione delle pratiche di invalidità civile.

La provincia di Cosenza sarà il primo territorio italiano a sperimentare la riforma dell'invalidità civile, con l'avvio delle nuove procedure...