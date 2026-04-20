Arezzo sta vivendo una fase di attenzione sulla gestione del cantiere in via Fiorentina, legata ai lavori per lo snodo viario. La questione è finita in mano alla magistratura, che ha avviato un’indagine a seguito di una denuncia presentata al Comune. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi specifici della denuncia o sui soggetti coinvolti.

La gestione del cantiere per lo snodo viario di via Fiorentina ad Arezzo è finita sotto la lente della magistratura. Roberto Barone ha infatti presentato una denuncia formale per omissione di atti d’ufficio contro i responsabili dell’amministrazione comunale, dopo che diverse richieste di accesso agli atti sono rimaste prive di riscontro per mesi. La decisione dell’ex consigliere comunale nasce dal tentativo fallito di ottenere trasparenza su aspetti tecnici, amministrativi e contabili relativi all’opera, con l’obiettivo di tutelare le necessità di chi vive e lavora nella zona interessata dai lavori. Un percorso di silenzi e ricorsi istituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, cantiere via Fiorentina: denuncia al Comune per il silenzio

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