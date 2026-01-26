Arezzo | nuovo ponte Buriano al via il cantiere

A Arezzo è iniziato il cantiere per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Arno, vicino all’antico ponte Buriano. L’intervento mira a migliorare la viabilità e a preservare l’infrastruttura storica, famosa anche grazie alle rappresentazioni di Leonardo da Vinci. L’opera si inserisce in un progetto di valorizzazione del territorio e di sicurezza stradale, mantenendo un equilibrio tra modernità e tutela del patrimonio storico.

La posa della prima pietra, atto simbolico che segna l'inizio della realizzazione della nuova struttura, è avvenuta oggi, 26 gennaio 2026, a opera dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del soprintendente Gabriele Nannetti e dell'assessore regionale a Trasporti e infrastrutture Filippo Boni. "È una grande soddisfazione – ha detto Giani – vedere l'avvio dei lavori del nuovo Ponte Buriano, un'opera che è stata concepita e progettata durante la mia precedente legislatura. Come Regione Toscana abbiamo scelto di inserire questa nuova infrastruttura nella programmazione FSC e finanziarne la realizzazione con 21 milioni di euro.

