Stufa al contrario | Dopo la denuncia solo silenzio

La denuncia di un residente ha portato a un silenzio totale da parte delle autorità, lasciando senza risposta un problema che poteva mettere a rischio la sicurezza dei vicini. La persona aveva installato una stufa al contrario, convinta di risparmiare sui costi di riscaldamento, ma si è resa conto troppo tardi dei rischi che correva. Nessuno ha ancora preso provvedimenti, nonostante le segnalazioni ripetute.

Doveva essere un semplice acquisto per affrontare l’inverno, ma si è trasformato in un incubo che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Solo la fortuna, infatti, ha evitato il peggio. Eppure, a tre anni dalla denuncia, non sono ancora arrivati riscontri. È la sorprendente storia di una famiglia del Capannorese che, anni fa, ha deciso di acquistare in una nota catena di negozi una stufa a pellet canalizzata. Dopo la consegna, il negozio ha inviato a casa alcuni installatori per il montaggio. Essendo però estate, e non avendo i tecnici con sé il necessario per effettuare il collaudo, la stufa è rimasta spenta fino all’autunno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

