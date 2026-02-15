La denuncia di un residente ha portato a un silenzio totale da parte delle autorità, lasciando senza risposta un problema che poteva mettere a rischio la sicurezza dei vicini. La persona aveva installato una stufa al contrario, convinta di risparmiare sui costi di riscaldamento, ma si è resa conto troppo tardi dei rischi che correva. Nessuno ha ancora preso provvedimenti, nonostante le segnalazioni ripetute.

Doveva essere un semplice acquisto per affrontare l’inverno, ma si è trasformato in un incubo che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Solo la fortuna, infatti, ha evitato il peggio. Eppure, a tre anni dalla denuncia, non sono ancora arrivati riscontri. È la sorprendente storia di una famiglia del Capannorese che, anni fa, ha deciso di acquistare in una nota catena di negozi una stufa a pellet canalizzata. Dopo la consegna, il negozio ha inviato a casa alcuni installatori per il montaggio. Essendo però estate, e non avendo i tecnici con sé il necessario per effettuare il collaudo, la stufa è rimasta spenta fino all’autunno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stufa al contrario: "Dopo la denuncia solo silenzio"

Il fenomeno del mobbing e l’indifferenza delle istituzioni rappresentano una realtà difficile da affrontare e riconoscere.

Dopo aver denunciato le violenze subite a Regina Coeli, Simone descrive un’esperienza di tortura e isolamento.

He promised her the crown but found her murdered! The Emperor's bloody revenge begins.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.