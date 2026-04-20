Nella giornata di un martedì di gennaio, poco prima delle otto e tredici del mattino, è stato trovato un millimetro mancante. La scoperta è avvenuta prima dell’apertura al pubblico di un’attività di gestione delle aretinerie chiamata

Il millimetro che mancava lo trovò un martedì di gennaio, alle otto e tredici del mattino, prima che aprissero al pubblico. Elsa Ninci aveva sessantatré anni, trentuno dei quali passati a custodire la Madonna del Parto nel museo di Monterchi. Conosceva ogni millimetro di quella stanza: la temperatura che d’estate saliva di tre gradi tra le dieci e le undici, la crepa sul lato nord del pavimento che nessuno aveva mai riparato davvero, il momento esatto in cui la luce del pomeriggio entrava dalla finestra laterale e cadeva sul ventre della Madonna in un modo che Piero della Francesca non aveva previsto e che forse avrebbe apprezzato. Quel mattino, come ogni mattino da undici anni, tirò fuori dal cassetto il calibro digitale.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - ARETINERIE: La Custode del Ventre

Notizie correlate

ARETINERIE: Il Notaio del ValdarnoLa mattina dopo l’ultimo giorno di lavoro, Nello Graziani si alzò alle sette come sempre, si vestì come sempre, e andò al Bar Centrale in piazza...

Leggi anche: ARETINERIE: lo specchio dei gemelli di Foiano