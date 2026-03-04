ARETINERIE | lo specchio dei gemelli di Foiano

Alle sette e ventidue di un martedì di marzo, il vomere dell’aratro si è imbattuto in un oggetto duro nel terreno di un campo a Foiano. L’intera operazione agricola si è interrotta, attirando l’attenzione di chi lavora nei dintorni. La scoperta ha portato a un intervento sul posto per verificare di cosa si trattasse e gestire la situazione.

Il vomere dell'aratro colpì qualcosa di duro alle sette e ventidue del mattino di un martedì di marzo. Renzo fermò il trattore, bestemmiò in dialetto, scese. Pensava a una pietra, forse a un residuato bellico. Invece era uno specchio. Ovale, cornice barocca dorata, un metro e mezzo d'altezza. Sepolto verticalmente a due metri di profondità nel campo di Fosso Secco, zona ovest di Foiano della Chiana.