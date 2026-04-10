ARETINERIE | Il Notaio del Valdarno

Il mattino seguente, subito dopo aver concluso la sua giornata lavorativa, Nello Graziani si svegliò alle sette e, come di consueto, si preparò e si diresse verso il Bar Centrale situato in piazza Cavour. La routine quotidiana si ripeté senza variazioni, mantenendo le abitudini abituali dell’uomo. Nessun evento insolito si verificò in questa mattina, e Graziani si diresse verso il bar per la sua colazione quotidiana.

La mattina dopo l’ultimo giorno di lavoro, Nello Graziani si alzò alle sette come sempre, si vestì come sempre, e andò al Bar Centrale in piazza Cavour come sempre. L’unica differenza era che non aveva nessun posto dove andare dopo. Settantasei anni. Quarantotto di carriera notarile. Trentaduemila atti rogati, stimava lui, anche se il numero esatto era trentaduemilaseicentodue e lo sapeva benissimo. Aveva passato quasi mezzo secolo a custodire le intenzioni legali della gente di San Giovanni Valdarno: i testamenti, le compravendite, i divorzi consensuali, le donazioni. Sapeva di ogni famiglia i segreti ufficiali, quelli messi su carta e timbrati. 🔗 Leggi su Lortica.it

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