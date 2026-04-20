Da sei anni un gruppo di cittadini di Parma si dedica alla piantagione di decine di migliaia di alberi nelle aree pubbliche della città. La presenza di queste zone verdi vicine alle abitazioni è associata a benefici per la salute cardiovascolare, secondo studi recenti. L'iniziativa coinvolge volontari che contribuiscono alla cura e alla crescita degli alberi, trasformando le aree urbane in spazi più verdi e vivibili.

Questo gruppo di cittadini di Parma da sei anni provvede a piantare decine di migliaia di alberi nelle parti pubbliche del territorio. In Puglia, dove ci sono emergenze ambientali anche molto gravi, si potrebbe prendere esempio. —– Di seguito un comunicato diffuso da Kilometroverde Parma: Abitare vicino a parchi e aree verdi non è solo una questione estetica: influenza direttamente la salute. È quanto emerge dall’ultimo studio dell’Unità di Epidemiologia dell’ATS di Milano, che ha misurato i benefici cardiovascolari e metabolici di chi vive a meno di 300 metri da grandi spazi verdi rispetto a chi abita a circa 900 metri di distanza. I risultati mostrano un vantaggio quasi doppio per chi è più vicino al verde, confermando l’importanza di interventi strutturali nelle città.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Aree verdi: studio, viverci vicino fa bene al cuore. Si potrebbe prendere esempio A Parma un'associazione di cittadini pianta da sei anni decine di migliaia di alberi

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