Aree interne la senatrice Bilotti M5S rilancia | Risorsa decisiva per il Paese

Mercoledì 22 aprile alle 14 si terrà una conferenza stampa promossa dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, intitolata “Aree interne, presente e futuro”. Durante l'iniziativa, sarà ribadita l'importanza delle zone interne come risorsa fondamentale per il Paese. La senatrice ha già annunciato un rilancio delle tematiche relative allo sviluppo e alla tutela di queste aree.

Tempo di lettura: 2 minuti «Aree interne, presente e futuro» è il titolo della conferenza stampa promossa dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, in programma mercoledì 22 aprile alle ore 14.30 nella Sala Caduti di Nassirya del Senato a Roma. L’iniziativa intende accendere i riflettori sul ruolo strategico delle aree interne nel rilancio economico e sociale del Paese. All’incontro interverranno, oltre alla parlamentare salernitana, la sindaca di Praiano, Anna Maria Caso, il presidente di Confcooperative Campania, Salvatore Scafuri, e la ricercatrice del Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre, Giulia Valeria Sonzogno. «Il mio impegno per le aree interne – ricorda Bilotti – viene da lontano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aree interne, la senatrice Bilotti (M5S) rilancia: «Risorsa decisiva per il Paese» Notizie correlate Leggi anche: Assemblea Osce a Vienna, la senatrice salernitana Bilotti (M5S): “La sicurezza non nasce dalla guerra, ma da diritti umani” Give Back Giovani-Aree Interne: una petizione per il rilancio delle aree interne italianeL'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha lanciato una petizione su Change. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Plauso e grande consenso per il convegno nazionale Borghi di Calabria in Ascolto – Dialoghi per una nuova agenda territoriale che si è svolto a Roma il 1 aprile in Senato a Roma su iniziativa della senatrice Clotilde Minasi.; Calabria 26 comuni uniti a Roma | piano per rilanciare i borghi. Aree interne. Ecco come la Asl cancella il deserto sanitario in provincia di ChietiGrazie ai fondi Pnrr alle aree interne destinate 11 Case di comunità su 15, e 8 di queste andranno a beneficio di aree periferiche e ultraperiferiche dove vivono 98.800 abitanti sui 373 mila della ... quotidianosanita.it Aree interne, abitarle si puòChi l’ha fatto?, il contest che valorizza i progetti realizzati nei territori marginali capaci di generare impatto concreto sulle comunità, si è concluso con la consegna dei premi. Sul podio quattro ... vita.it Azzurra Tv Web - redazione giornalistica. . Aree interne a rischio spopolamento: da Enna nasce un’alleanza per il rilancio - facebook.com facebook #Vinitaly2026, bilancio positivo, @ClaudioRisso6: “ora puntare su internazionalizzazione, divulgazione e aree interne" @TerraVivaCisl x.com