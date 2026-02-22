Assemblea Osce a Vienna la senatrice salernitana Bilotti M5S | La sicurezza non nasce dalla guerra ma da diritti umani

La senatrice salernitana Bilotti (M5S) ha partecipato all’assemblea Osce a Vienna, affermando che la mancanza di rispetto per i diritti umani alimenta i conflitti. La sua dichiarazione sottolinea come la sicurezza dipenda dalla tutela universale dei diritti, non dalla forza militare. Durante il dibattito, ha evidenziato che senza diritti fondamentali, la pace si costruisce con la prepotenza. La discussione si concentra sulle conseguenze di un mondo senza tutela dei diritti di tutti.

"Non c’è sicurezza nella disumanità. I diritti o sono universali o non sono diritti. La sicurezza o è per tutti o sarà la guerra di tutti contro tutti”. A osservarlo, la senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti, componente della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell’Osce, che è intervenuta all’Assemblea dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce). "Oggi, stiamo costruendo un mondo dove la sicurezza di pochi si regge sull’insicurezza di molti", sottolinea la senatrice, scandendo che "la risposta non possono essere la guerra, né gli investimenti miliardari nell’industria bellica». 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Bilotti (M5S): “La sicurezza non nasce dalla guerra ma da diritti umani e stabilità sociale”Bilotti, membro del Movimento 5 Stelle, afferma che la sicurezza si costruisce sui diritti umani e sulla stabilità sociale, non attraverso conflitti.

