L' archeologia incontra i bambini sopra le catacombe di Carini | all’antiquarium Mat tornano i laboratori didattici

Da palermotoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’archeologia coinvolge i bambini sotto le catacombe di Carini, dove l’antiquarium Mat organizza nuovi laboratori didattici. Dopo il successo dello scavo simulato, ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica propone un’altra giornata di attività per i più piccoli. Questa volta, i bambini potranno esplorare reperti e scoprire i segreti del passato in modo pratico e divertente, in un ambiente ricco di storia e mistero.

Un altro appuntamento della stagione dedicata ai più piccoli a Villagrazia di Carini. Dopo il successo dello scavo simulato, ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica annuncia un nuovo appuntamento dedicato ai laboratori didattici per bambini, con una grande novità: le attività si sposteranno nel nuovo e suggestivo Antiquarium MAT, inaugurato recentemente nell'area soprastante le catacombe paleocristiane.Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio, alle ore 10, con il laboratorio dell' "Antico vasaio".

L'archeologia incontra i bambini alle catacombe di Carini: tornano i laboratori di Archeofficina

Le catacombe di Carini ospitano nuovamente i laboratori didattici di ArcheOfficina, dedicati ai bambini.

