L' archeologia incontra i bambini sopra le catacombe di Carini | all’antiquarium Mat tornano i laboratori didattici

L’archeologia coinvolge i bambini sotto le catacombe di Carini, dove l’antiquarium Mat organizza nuovi laboratori didattici. Dopo il successo dello scavo simulato, ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica propone un’altra giornata di attività per i più piccoli. Questa volta, i bambini potranno esplorare reperti e scoprire i segreti del passato in modo pratico e divertente, in un ambiente ricco di storia e mistero.

Un altro appuntamento della stagione dedicata ai più piccoli a Villagrazia di Carini. Dopo il successo dello scavo simulato, ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica annuncia un nuovo appuntamento dedicato ai laboratori didattici per bambini, con una grande novità: le attività si sposteranno nel nuovo e suggestivo Antiquarium MAT, inaugurato recentemente nell'area soprastante le catacombe paleocristiane.Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio, alle ore 10, con il laboratorio dell' "Antico vasaio". Domani mattina la TGR Sicilia dedicherà uno speciale approfondimento alla Catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, uno dei complessi ipogei più importanti della Sicilia tardoantica, oggetto di scavi e ricerche continuative dal 2000 sotto la direzion