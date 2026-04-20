Arbitro Inter Como designato il fischietto del match di Coppa Italia

Domani sera si disputa a San Siro la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra l’Inter e il Como. È stato comunicato il nome dell’arbitro che dirigerà la partita, insieme alla squadra arbitrale assegnata. La designazione è stata resa nota in vista dell’appuntamento, che vedrà in campo le due squadre per l’accesso alla finale.

di Stefano Cori Arbitro Inter Como – Svelata la squadra arbitrale che dirigerà la semifinale di ritorno in programma domani sera a San Siro. L’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per Inter-Como, semifinale di ritorno della Coppa Italia. Dopo lo 0-0 maturato al Sinigaglia si gioca tutto a San Siro nella sfida in programma domani sera. A dirigere l’incontro sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Questa la squadra arbitrale completa per Inter-Como semifinale di Coppa Italia: Arbitro: SOZZA. Assistenti: BERTI – CECCONI. IV uomo: MARCENARO. VAR: DOVERI. AVAR: LA PENNA. Sarà invece Colombo a dirigere Atalanta-Lazio, seconda semifinale in programma mercoledì 22 aprile.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Inter Como, designato il fischietto del match di Coppa Italia Notizie correlate Arbitro Como Inter: designato il fischietto del match di Coppa ItaliaMercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri…» Solet Inter, la rivelazione:... Arbitro Como Inter: designato il fischietto del matchdi Alberto PetrosilliArbitro Como Inter: toccherà a Massa dirigere la sfida in programma domenica sera sul campo dei lariani. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Como-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche; Inter Cagliari, Marchetti l’arbitro dell’anticipo di Serie A; Inter-Cagliari, designato l’arbitro Marchetti: i precedenti; Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive | DAZN News IT. Coppa Italia: Sozza arbitra Inter-Como, Colombo per Atalanta-LazioSarà Simone Sozza di Seregno l'arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra l'Inter e il Como in programma domani a San Siro (ore 21). (ANSA) ... ansa.it Coppa Italia, gli arbitri delle semifinali di ritorno: designati Sozza e Colombo(ANSA) - ROMA, 20 APR - Sarà Simone Sozza di Seregno l'arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra l'Inter e il Como in programma domani a San Siro (ore 21). Per ... tuttonapoli.net Inter-Como, Sozza l’arbitro (lombardo) della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Al VAR Doveri e La Penna. x.com Il Messaggero Veneto, nella sua edizione odierna, demolisce l’arbitro Gianluca Aureliano, varista di Como-Inter che invece che chiamare Massa all’OFR dopo l’assurdo fallo fischiato a Bonny su Nico Paz, lo ha solo chiamato per comunicargli che l’intervento - facebook.com facebook