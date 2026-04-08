Arbitro Como Inter | designato il fischietto del match

Domenica sera, sul campo dei lariani, si terrà la partita tra Como e Inter. La direzione dell'incontro sarà affidata all'arbitro Massa, che è stato designato per questa occasione. La scelta del fischietto è stata comunicata ufficialmente e si attende l'inizio del match per verificare l'andamento delle decisioni arbitrali. La gara si svolgerà nel rispetto del calendario previsto.

di Alberto Petrosilli Arbitro Como Inter: toccherà a Massa dirigere la sfida in programma domenica sera sul campo dei lariani. La designazione completa. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla trasferta del Sinigaglia per difendere i suoi 72 punti e il primato solitario in classifica. In vista del match contro il Como, valido per la 32ª giornata di Serie A Enilive, l’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida tra i nerazzurri e la rivelazione di Cesc Fabregas. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Arbitro Como Inter: tocca a Massa. Sarà Davide Massa a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, con Ayroldi nel ruolo di quarto ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Como Inter: designato il fischietto del match Arbitro Como Inter: designato il fischietto del match di Coppa ItaliaMercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri…» Solet Inter, la rivelazione:... Arbitro Cremonese Inter, designato il fischietto del matchMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Argomenti più discussi: Gli arbitri della Serie A: Sozza per Inter-Roma, Doveri dirige Napoli-Milan; Serie A, gli arbitri per Pasqua e Pasquetta: Inter-Roma a Sozza; Lariosport.it; Sozza l'arbitro di Inter-Roma: la designazione dell'AIA e i precedenti in carriera. Serie A, le designazioni arbitrali della 32esima giornata: Massa dirige Como-InterROMA (ITALPRESS) – Sarà Davide Massa a dirigere Como-Inter, gara in programma alle 20.45 di domenica 12 aprile e valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Insieme all’arbitro della sez ... italpress.com DESIGNAZIONE COMO-INTER: ARBITRO: MASSA MELI – ALASSIO IV: AYROLDI VAR: AURELIANO AVAR: MAGGIONI - facebook.com facebook