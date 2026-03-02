Arbitro Como Inter | designato il fischietto del match di Coppa Italia

È stato scelto il direttore di gara per il match di Coppa Italia tra Como e Inter, che si svolgerà martedì sera alle 20:45. La partita sarà diretta dall’arbitro Di Bello, che sarà in campo per arbitrare la sfida tra le due squadre. La designazione è stata ufficializzata dalla commissione arbitrale.

