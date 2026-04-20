Apre il nuovo parco dello sport alle porte di Monza

A pochi chilometri da Monza, è stato inaugurato un nuovo parco dedicato allo sport e al tempo libero. L'area è stata rinnovata e aperta al pubblico, offrendo spazi per attività sportive, incontri e momenti di relax. È consentito anche portare i cani, rendendo il parco accessibile a diverse esigenze. La struttura si trova alle porte della città e si rivolge a chi cerca un luogo aperto e attrezzato.

Uno spazio verde rinnovato a disposizione di tutti. Per riunirsi, fare sport e anche per portare il cane. Sarà inaugurato venerdì 24 aprile a Concorezzo il parco polifunzionale di via Adda. Al termine dei lavori di riqualificazione realizzati dal Comune. Finiti i lavori di riqualificazione.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monza avrà un nuovo tunnel e sopra sorgerà il parco dello sport Leggi anche: Apre un nuovo negozio alle porte di Monza: si cercano 9 persone da assumere Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Apre il nuovo parco di via dei Ronchi: riqualificato e con nuovi giochi; Inaugurazione del Parco Guizza - Sant'Agostino il 10 aprile 2026; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Un'area ludica inclusiva e più verde: taglio del nastro per il nuovo parco Schuster. Concorezzo, apre il nuovo parco (giochi) di via AddaConcorezzo. L'attesa è finita. Finalmente, verrebbe da dire. Venerdì 24 aprile, alle ore 17, si terrà il tradizionale taglio del nastro per l'atteso spazio verde di via Adda, un parco giochi e non sol ... concorezzo.org Parco nazionale Cinque Terre, Maurizio Burlando nuovo direttore dell’enteCon la nomina del direttore si apre un orizzonte importante: portare a compimento le attività in corso e avviare nuove progettualità ... travelquotidiano.com Nella Casa Circondariale di Castrovillari apre una palestra ed un’area benessere per i detenuti. Si tratta di una innovazione, attivata con il contributo del Soroptimist International Club Cosenza, L’argomento sarà al centro della puntata di Dentro La Notizia con - facebook.com facebook Dal 20 al 26 aprile l’hotel in piazza della Repubblica apre i suoi spazi con installazioni, cinema e incontri, accessibili anche al pubblico x.com