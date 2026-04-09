Monza avrà un nuovo tunnel e sopra sorgerà il parco dello sport

A Monza si sta procedendo alla realizzazione di un nuovo tunnel, progetto annunciato dopo anni di discussioni e richieste, anche da parte del Comitato di quartiere. Contestualmente, sarà costruito un parco dedicato allo sport sopra l’infrastruttura, un intervento che trasformerà l’area interessata. La conferma dell’avvio dei lavori arriva dopo un lungo periodo di attese e annunci ufficiali.

Monza avrà un nuovo tunnel. Se ne parla da anni. Lo aveva chiesto anche il Comitato di quartiere. Adesso quello che sembrava un sogno è stato messo nero su bianco. Almeno tra i progetti da realizzare per la Monza del domani. Quando verrà realizzato? Per adesso resta un punto di domanda. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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