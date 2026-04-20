Il CEO di una nota azienda tecnologica annuncia che si dimetterà dal suo incarico all'inizio di settembre. Al suo posto, sarà nominato un dirigente che finora si occupava di prodotti hardware come smartphone e computer. La comunicazione è stata resa nota oggi, confermando il cambio di leadership. Il successore ha ricoperto in passato ruoli legati alla gestione dei dispositivi fisici dell'azienda.

(Adnkronos) – Il Ceo di Apple, Tim Cook, si dimetterà all'inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente dell'azienda, John Ternus, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall'iPhone al Mac, secondo una dichiarazione rilasciata oggi. Sebbene John Ternus fosse considerato il favorito per succedere a Tim Cook, che diventerà presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, il passaggio di consegne non era previsto così presto. "Sono profondamente grato per questa opportunità di portare avanti la missione di Apple", ha dichiarato Ternus in un comunicato. "Ho avuto la fortuna di lavorare con Steve Jobs e di avere Tim Cook come mentore".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Leggi anche: Tim Cook non è più il ceo di Apple: al suo posto nominato John Ternus

Leggi anche: Apple, Tim Cook lascia a settembre: John Ternus nuovo ceo

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Apple, Tim Cook si dimetterà da Ceo a settembre: ecco chi lo sostituirà; Apple, Tim Cook si dimetterà da Ceo a settembre, al suo posto John Ternus; Apple, cambio al vertice: Tim Cook lascia a settembre, John Ternus sarà il nuovo CEO; Apple, cambio al vertice: John Ternus nuovo ceo, Tim Cook diventa presidente esecutivo.

Tim Cook lascia la guida di Apple, Ternus nuovo ceoRivoluzione ai vertici di Apple. L'era Tim Cook alla guida della società si avvia alla chiusura: il primo settembre passerà il timone a John Ternus. ansa.it

Tim Cook si è dimesso da CEO, al suo posto John TernusLa notizia era nell’aria da tempo: Ii CEO di Apple, Tim Cook, ha deciso di dimettersi dal ruolo di amministratore delegato; Cook diventa presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, e come ... macitynet.it

Il Ceo di Apple, Tim Cook, si dimetterà all'inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente dell'azienda, John Ternus, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall'iPhone al Mac, secondo una dichiarazione rilasciata oggi. Sebbene John Tern - facebook.com facebook

Il Ceo di Apple, Tim Cook, si dimetterà all'inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente dell'azienda, John Ternus, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall'iPhone al Mac, secondo una dichiarazione rilasciata oggi. Sebbene John Tern x.com